Пожалела сына и поплатилась жизнью: житель Татарстана осужден за двойное убийство

Верховный суд Татарстана вынес решение в отношении 29-летнего мужчины, проживающего в городе Лаишево.

Следствие по делу велось с конца 2021 года, все это время обвиняемый отказывался признать свою вину и дать показания. Сейчас окончательная картина совершенного преступления выглядит следующим образом.

В ноябре 2021 года в квартиру, где молодой человек проживал вместе с матерью, пришла его родная тетя. После застолья подвыпивший хозяин стал требовать у гостьи денег на спиртное. Получив отказ, он пришел в ярость и задушил родственницу.

Мать пожалела сына и в течение месяца скрывала правду о гибели своей сестры. А когда в конце концов не выдержала и собралась в полицию – сын поступил с ней так же, как с теткой: схватил ремень и задушил.

За двойное преступление виновный осужден на 19 лет колонии строго режима.