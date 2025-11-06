Повару-вегану из США Россу грозит смертная казнь за убийство жены и детей

Звездному вегану и повару грозит смертная казнь за убийство жены и двоих детей. Энтони Росс расправился с родными в Рождество, 25 декабря 2017 года, в городе Финикс, штат Аризона. Подробности истории сообщает Daily Mail.

Мужчина застрелил свою жену Айрис прямо на пороге их собственного дома, когда она приехала, чтобы забрать детей. После этого преступник забаррикадировался с наследниками и не впускал никого шесть часов.

Когда сотрудники полиции проникли внутрь, то обнаружили тела двоих детей – 11-летнего Найджела и 9-летней Аноры.

Суд признал Энтони Росса виновным по трем эпизодам умышленного убийства первой степени, а также более чем по двадцати другим обвинениям, включая нападение на полицейских.

По словам обвинителей, преступник решился на убийство из-за развода, о котором за полгода до этого объявила жена. Он готовился к нападению, изучал оружие и опасные средства. Во время захвата детей он говорил правоохранителям, что они живы, но позже признался в их убийстве.

Судебный процесс против повара начался только через пять лет после случившегося. Приговор огласят 9 января 2026 года, одним из возможных наказаний является смертная казнь.

