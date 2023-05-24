После эксгумации у скончавшегося грудничка не нашли внутренних органов

Несчастье произошло в семье Натальи Миллер в начале 2022 года, когда она легла в один из родильных домов Ставропольского края. Ребенок «родился здоровым», по крайней мере так сообщил ей знакомый акушер, принимавший участие в родах.

Но затем случилось странное. StarHit приводит некоторые подробности произошедшего.

Сотрудники роддома не только не показали молодой матери грудничка, но сутки спустя заявили, что младенец «сильно покраснел» и его перевели в реанимацию. Через два дня семья узнала, что ребенок скончался.

Врачи избегали рассказывать детали, не раскрывали диагноз и причину смерти. Супруги заподозрили неладное, обратились за помощью к ведущему Андрею Малахову, настояли на эксгумации тела. По данным источника, у младенца отсутствовали все внутренние органы, включая мозг.

Сейчас Наталья Миллер обратилась в Следственный комитета РФ с просьбой провести проверку случившегося.