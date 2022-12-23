Пописавшего на обочине мужчину посадят на 12 лет

В Тюмени справившего нужду мужчину приговорили к 12 годам строгого режима

Отсутствие на трассе общественного туалета обернулось для 37-летнего программиста трагедией.

Отец троих детей Михаил Губин возвращался на своей машине домой. По дороге ему, что называется, приспичило – и он притормозил на обочине. Вокруг не было ни детских площадок, ни школ, ни случайных прохожих.

Однако по приезде домой мужчину задержала полиция. Поводом послужило заявление матери 10-летней девочки, которая рассказала, что видела издали, как «дядя трогал себя там».

Тюменский суд усмотрел в действиях Губина признаки педофилии и вынес приговор, ошеломивший даже сторону обвинения: 12 лет колонии строгого режима.

Осужденный подал на апелляцию, мать девочки написала ходатайство с просьбой хоть как-то смягчить наказание. Однако суд следующей инстанции отказался от пересмотра дела.

Сейчас у Губина новый адвокат. По его словам, обвиняемый подвергся в КПЗ избиениям, его вынудили дать показания о «совершенных действиях сексуального характера».

Апелляция передана в высшую судебную инстанцию.