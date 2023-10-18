Попал на видео: тренер детсада объяснил, почему воспитывал малышей пинками

В Туве воспитание физрука детей пинками попало на видео. Мужчина не мог успокоить воспитанников детского сада, поэтому решился на такие меры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, все произошло в кызылском детском саду. Местные жители обратили внимание на поведение мужчины, который проводит занятия по физкультуре. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как мужчина пинает бегающих малышей. Отмечается, что он еще и кричал на них.

Сам инструктор объяснил свое поведением тем, что по-другому достучаться до детей не получалось. Появилась информация о том, что мужчину уволили после года работы. Кроме того, выговор получил воспитатель, который в этот момент должен был находиться в зале.

Ранее мы писали о том, как в подмосковном Красногорске женщина напала на чужого ребенка и нанесла по нему несколько ударов ногами. Сама она заявила, что работает учительницей физкультуры в школе. Агрессивное поведение россиянки заметила одна из местных жительниц и начала сразу же снимать происходящее. Она запечатлела, как женщина что-то говорила маленькому мальчику на качелях и при этом пинала его ногами.