Полицейские разыскивают стрелка, ранившего из пневматики жительницу Братска во время вечеринки

Стрельба из пневматического оружия по людям произошла в садоводстве «Юность» Братского района Иркутской области. В результате инцидента пострадала 35-летняя местная жительница, пишет kp.ru со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МВД России по региону и прокуратуры.

По данным правоохранителей, сообщение о случившемся поступило в ночь на 30 июля. Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие по вызову, установили, что в садоводстве отдыхала шумная компания. В это же время ранение от пневматического снаряда получила местная жительница.

Женщина ничего не знала о выстреле, пока ее приятели не увидели кровь на одежде. Для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшую доставили в больницу. Стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, они организовали мероприятия, направленные на поимку возможного стрелка.

В Санкт-Петербурге из пневматического пистолета был ранен 14-летний мальчик. Неизвестные открыли огонь по подростку на футбольном поле. В результате стрельбы несовершеннолетний получил повреждение плеча и грудной клетки. За медицинской помощью школьник обратился самостоятельно. Кроме того, случившимся заинтересовались правоохранители.