Похищенного отцом младенца спасли и отдали матери

В Иваново девятимесячный ребенок был похищен отцом сразу же после бракоразводного процесса. Однако теперь справедливость восторжествовала.

С решением суда, по которому малыш оставался у матери, оскорбленный экс-супруг не согласился. Выкрал ребенка и поселился вместе с грудничком у своей престарелой матери. При этом, чтобы не засветиться, из дому с ним не выходил, молочную кухню не посещал, в поликлинике не регистрировался.

Судебные приставы, которых зачастую упрекают в бездействии, на этот раз сработали исправно. Они не только разыскали ребенка, но сумели уговорить отца открыть дверь и передать им младенца. После чего вернули драгоценную находку счастливой матери.

Passion.ru напоминает: Иваново сегодня занимает четвертое место в России по числу невостребованных невест. И молодым мамам стоит крепче держаться за обретенных ими мужчин.

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