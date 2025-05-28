Подросток устроил резню в Байкальске после слов, что у него «кишка тонка»

Подросток в Байкальске начал резать школьников после слов одной из девочек, что у него «кишка тонка». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Убийство несовершеннолетних произошло ночью 28 мая после вечеринки по случаю дня рождения. По версии следствия, от рук парня погибли четверо. Выжившие ребята рассказали, что все началось с приставаний подозреваемого к одной из девочек. Она отказала ему в близости, после чего он пригрозил ее зарезать. Тогда школьница заявила: «У тебя кишка тонка».

Предположительно, именно эти слова послужили «триггером», и парень схватился за нож. По данным источника, девочку, которую намеревался первой изрезать подросток, заслонила собой подруга. Они закричали, благодаря чему проснулись другие участники вечеринки. Однако остановить нападавшего никто не смог, так как все находились в состоянии алкогольного опьянения.

Девочка, к которой приставал подозреваемый, смогла выбежать из дома первой. Она обратилась к соседям и вызвала полицию. Но к моменту приезда сотрудников правоохранительных органов дом уже был охвачен огнем.

Ранее отец выжившего в Байкальске подростка рассказал о том, с чем его сын столкнулся в доме.