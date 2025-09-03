«Подростки решили отомстить»: заслуженного тренера по лыжным гонкам избили во время занятий

В Свердловской области группа подростков жестоко избили заслуженного тренера по лыжным гонкам Александра Пятыгина. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел 1 сентября на лыжной базе в поселке Верх-Нейвинском. Подробности случившегося изданию рассказал член Общественной палаты региона Дмитрий Чукреев.

По его словам, мужчина отправился на тренировку с воспитанниками, но на пути встретил группу подростков на питбайках. Тренер вежливо попросил молодых людей не мешать занятию, но получил агрессивный ответ, содержащий нецензурную брань и хамство.

«Чтобы обезопасить детей, он вытащил у одного байка топливно-заборную трубку. Никакого вреда и порчи имущества своими действиями он не нанес, трубку вернул на место. Но подростки решили отомстить», — заявил общественник.

Далее хулиганы окружили Александра Ивановича, на глазах детей повалили на землю и начали избивать. Все происходящее нападавшие снимали на телефоны.

«На место ЧП были вызваны сотрудники полиции, сейчас идет опрос и сбор информации по инциденту. У Александра Ивановича множественные гематомы, подозрение на перелом ребер. У воспитанников шок, боязнь за здоровье заслуженного тренера», — заключил Чукреев.

Член Общественной палаты также призвал СК обратить внимание на инцидент.

