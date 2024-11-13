Поднимают еду с пола и работают без медкнижек: в ресторане популярного гипермаркета выявили нарушения

Сотрудники SHOT ПРОВЕРКИ провели новое расследование, в ходе которого выявили серьезные нарушения санитарных норм и правил хранения продуктов в ресторанах московской сети гипермаркетов «Глобус».

По их информации, не у всех сотрудников кухни имеются медицинские книжки, а многие позиции из меню уже давно должны были быть списаны. Однако вместо того, чтобы отправить их в мусорный бак, нерадивые сотрудники выставляют продукты на продажу, чтобы не потерять прибыль.

Также было обнаружено, что блюда, приготовленные два или три дня назад, продаются с некорректными сроками годности, чтобы не вызвать жалобы покупателей. Судя по всему, сами повара знают о неверно выставленном времени и несвежести продуктов и благоразумно не питаются ими. Ситуации с отравлениями на кухне случаются, но воспринимаются как житейские и комичные.

Кандидат наук Елена Мясникова, технолог общественного питания высказалась на тему нарушений.

«Вы понимаете, что вот эта цепочка пищевая — она настолько неблагополучная, что хорошо, если наш покупатель отделается слабым расстройством желудочно-кишечного тракта. А так это может привести и к более серьёзным последствиям», – объяснила она.

Агент SHOT ПРОВЕРКИ смог попасть на кухню в качестве нового работника и обнаружил грубые нарушения гигиенических норм: сотрудники игнорируют перчатки или надевают их на грязные руки, складывают в контейнер упавшую на пол еду, могут нарезать порцию на продажу вместе с кусочками пластиковой упаковки и не чураются использовать при готовке червивые овощи.

При этом руководство гипермаркетов, по утверждению агента, пытается следить за соблюдением пищевой безопасности и даже периодически отчитывает коллектив за халатность, но на общую картину попытки, похоже, влияют слабо.

Все данные расследования, видеоматериалы и экспертные заключения были переданы в надзорные органы. Подробности расследования есть в новом выпуске SHOT Проверки.