Почему-то оказались на строительной площадке: экскаватор переехал 13-летнюю девочку, которая шла вместе с мамой

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту травмирования 13-летней школьницы во Владивостоке. Несовершеннолетняя попала под колеса экскаватора на строительной площадке. Она оказалась там вместе с матерью, передает Telegram-канал Readovka.

С какой целью женщина пришла на объект вместе с дочкой, пока не известно. Момент наезда экскаватора на девочку сняли видеокамеры. На опубликованных в Сети кадрах видно, как техника настигает маму с девочкой, а после сбивает последнюю. Несовершеннолетняя попала в слепую зону экскаватора.

После наезда школьницу экстренно госпитализировали. Сейчас юной пациентке оказывают необходимую помощь. Прокуратура организовала проверку в отношении компании, которая курирует стройку. Ей предстоит выяснить, соблюдались ли на объекте правила техники безопасности.

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