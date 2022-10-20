44-летний петербуржец лизнул половые органы первоклассника. Сначала он сделал это через трусы, а затем приспустил белье и повторил поступок.

Инцидент произошел вечером 18 октября на даче в поселке Токсово. Отец 7-летнего школьника пригласил злоумышленника на дачные посиделки и не подозревал, что они закончатся педофильским развратом.

Гость зашел в комнату, где находился ребенок, и лизнул его половые органы, а затем руки и живот мальчика. Этот эпизод увидел зашедший в комнату отец. Он прогнал гостя.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ФОТО: Freepik.com