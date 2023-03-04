14:42, 04 марта 2023
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Перекрестился и совершил зло: мужчина похитил крест и «Евангелие»
Похититель перекрестился и забрал позолоченный крест и «Евангелие» из храма в Петербурге.
Фото: freepik
Возмутительная ситуация возникла в храме Преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербурге. Злоумышленник в красной куртке своровал священный крест и «Евангелие».
Мужчина выбрал удачный момент без очевидцев. Подойдя к святыне, преступник перекрестился и спрятал в пакет позолоченный крест в пакет, а потом забрал «Евангелие», обернутое в красный бархат с посеребренными накладками.
Примечательно, но мужчина после воровства посмотрел на камеру наблюдения. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование. Ущерб составляет 400 тысяч рублей.
Источник фото:freepik
Источник:Пятый канал
Автор:Галина СьюТеги: