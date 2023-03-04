Перекрестился и совершил зло: мужчина похитил крест и «Евангелие»

Возмутительная ситуация возникла в храме Преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербурге. Злоумышленник в красной куртке своровал священный крест и «Евангелие».

Мужчина выбрал удачный момент без очевидцев. Подойдя к святыне, преступник перекрестился и спрятал в пакет позолоченный крест в пакет, а потом забрал «Евангелие», обернутое в красный бархат с посеребренными накладками.

Примечательно, но мужчина после воровства посмотрел на камеру наблюдения. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование. Ущерб составляет 400 тысяч рублей.