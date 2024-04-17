Пенсионерка заявила, что в клинике ей по ошибке удалили орган: мучается от болей и ест детское питание

Пенсионерка подала в суд на московскую клинику, где ей удалили желчный пузырь. Женщина мучается от болей и показывается врачам нескольких больниц в разных странах, но они лишь разводят руками и говорят, что данную операцию проводить было нельзя. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

78-летняя жительница рассказала, что два года пытается справиться с проблемой после хирургического вмешательства, которое ей провели в столичной клинике. Сейчас она вынуждена терпеть боли и употреблять только детское питание. Оказалось, что в 2020 году женщина обратилась в сеть популярных клиник, чтобы избавиться от болей в области желудка. После обследования медики нашли у нее полип в желчном пузыре и грыжу пищевода. Было вынесено решение – удалить желчный пузырь, пациентка согласилась.

По словам пенсионерки, через месяц боли вернулись. Она показалась врачам. Но они говорили, что все идет по плану, реабилитация продолжается. Тогда пациентка напряглась и решила показаться другим специалистам – она обращалась в частные и государственные клиники, где ей в один голос говорили, что из-за общего состояния организма желчный пузырь удалять ей было нельзя.

Женщина мучается от болей и убеждена, что виной этому – врачебная ошибка. Теперь исправить ее не может никто, так как специалисты просто отказываются браться за эту проблему. Она обращалась в московские клиники, а также летала в Южную Корею и Грузию, а сейчас обследуется в Израиле.

Пенсионерка не намерена так просто оставлять это дело и уже подала жалобы в Следственный комитет, Прокуратуру и Департамент здравоохранения. По ее словам, она потратила на саму операцию 1,2 млн рублей и еще 4,5 млн для устранения последствий.

Ранее мы писали о том, что в клинике этой же сети умерла 40-летняя пациентка. Она делала пластическую операцию.