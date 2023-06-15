Пенсионер умер в доме престарелых, где избивают посетителей

Мужчина из Новосибирска рассказал о смерти своего отца-пенсионера в частном доме престарелых, где до этого избили 98-летнего пациента.

Об этом сообщает kp.ru.

Военный пенсионер Николай Дудин, умерший в пансионате, имел сердечные заболевания. В начале мая дочь направила его в учреждение для пожилых людей. Сын же был против, теперь он считает, что именно сотрудники дома престарелых недосмотрели за отцом.

Отец говорил своему сыну Евгению, что не хочет находиться в пансионате. Для того чтобы забрать папу, ему пришлось подавать иск по вопросу опекунства. В конце мая мужчина снова посещал отца, он чувствовал себя хорошо.

В следующий визит Евгения к Николаю Васильевичу не пустили из-за карантина, также добавив, что он чувствует себя нехорошо. После этого Евгений связался с сестрой, и к вечеру им удалось выяснить, что отец умер.

Как сообщили врачи морга, пенсионер скончался из-за сердечного приступа, вероятно, за день до этого. Директор пансионата не выходила на связь, другие сотрудники также отказались давать Евгению какую-либо информацию. Сестра же занялась вопросом наследства.

Бывший сотрудник организации прокомментировал случившееся. Он рассказал, что в комнатах живут по пять человек, туалет и душ общие — на этаже. Кормят три раза вместо обещанных пяти. Каждые два часа дежурный совершает обход.

«За месяц при мне были две смерти: бабушка скончалась от сахарного диабета - она ничего не ела и не могла съесть таблетки. У другой бабушки упало давление», — сообщил сотрудник.

Он также добавил, что квалифицированные сотрудники там не задерживались, говоря, что в таких условиях невозможно работать.

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