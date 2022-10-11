Педофил предлагал помассировать детям пятки как прелюдию перед совращением

В Выборгском районе Санкт-Петербурга в отдел полиции поступило сразу три одинаковые жалобы от родителей учеников 5,6 и 8 классов о совращении малолетних.

Родители просили привлечь к ответственности некоего «Никиту», который принуждал к разврату троих школьников. Причем, предполагаемый насильник использовал каждый раз один и тот же прием – предлагая помассировать детям пятки. О прямых домогательствах дети не сообщили, однако в разговорах с мальчиками затрагивалась тема секса.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.