13:48, 11 октября 2022
1 мин.
Педофил предлагал помассировать детям пятки как прелюдию перед совращением
В Выборгском районе Санкт-Петербурга в отдел полиции поступило сразу три одинаковые жалобы от родителей учеников 5,6 и 8 классов о совращении малолетних.
Родители просили привлечь к ответственности некоего «Никиту», который принуждал к разврату троих школьников. Причем, предполагаемый насильник использовал каждый раз один и тот же прием – предлагая помассировать детям пятки. О прямых домогательствах дети не сообщили, однако в разговорах с мальчиками затрагивалась тема секса.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.