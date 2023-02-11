Пациент совершил ножевые удары в голову оппоненту в московской больнице

Московская больница имени Боткина в Санкт-Петербурге стала местом ножевой бойни двух пациентов. Поводом послужила личная неприязнь.

Мужчина совершил несколько ножевых ударов, попав своему оппоненту в голову, шею и руку. Пострадавшему понадобилась экстренная помощь. Медикам удалось своевременно ее оказать.

Сообщается, что будет возбуждено уголовное дело.