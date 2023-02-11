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СЛУЧИЛОСЬ
14:22, 11 февраля 2023
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Пациент совершил ножевые удары в голову оппоненту в московской больнице

Пациент устроил ножевую бойню в отделении в московской больницы .

Фото: freepik

Фото: freepik

Московская больница имени Боткина в Санкт-Петербурге стала местом ножевой бойни двух пациентов. Поводом послужила личная неприязнь.

Мужчина совершил несколько ножевых ударов, попав своему оппоненту в голову, шею и руку. Пострадавшему понадобилась экстренная помощь. Медикам удалось своевременно ее оказать.

Сообщается, что будет возбуждено уголовное дело.

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