15:44, 23 февраля 2023
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Пациент реабилитационного центра для наркозависимых спас проститутку, женившись на ней
В одну из больниц Омска поступила пациентка. Помимо многочисленных травм врачи обнаружили у нее гепатит В и С, а также наркотическую зависимость. Вскоре выяснилась и профессия – проститутка.
Как сообщает Газета.Ru, ни страшный диагноз, ни маргинальный образ жизни, ни даже ломка, наступившая у девушки вскоре после госпитализации, не отпугнули пациента из соседнего мужского отделения.
Молодой человек начал расспрашивать врачей о состоянии несчастной, а на резонный вопрос «зачем вам это надо?» ответил коротко:
- Влюбился. Увезу, женюсь и вылечу.
Так и произошло.
Из больницы пара выехала вместе. Затем сыграли свадьбу. Сейчас собираются завести ребенка.