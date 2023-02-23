Пациент реабилитационного центра для наркозависимых спас проститутку, женившись на ней

В одну из больниц Омска поступила пациентка. Помимо многочисленных травм врачи обнаружили у нее гепатит В и С, а также наркотическую зависимость. Вскоре выяснилась и профессия – проститутка.

Как сообщает Газета.Ru, ни страшный диагноз, ни маргинальный образ жизни, ни даже ломка, наступившая у девушки вскоре после госпитализации, не отпугнули пациента из соседнего мужского отделения.

Молодой человек начал расспрашивать врачей о состоянии несчастной, а на резонный вопрос «зачем вам это надо?» ответил коротко:

Влюбился. Увезу, женюсь и вылечу.

Так и произошло.

Из больницы пара выехала вместе. Затем сыграли свадьбу. Сейчас собираются завести ребенка.