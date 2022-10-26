Отвлекающихся на порно во время работы россиян будет вычислять программа

В России разработана программа, позволяющая отследить, смотрят ли сотрудники стриминговые сервисы, порносайты или агрегаторы вакансий на рабочем месте. Перечисленный сторонний контент вошел в топ-3 интернет-ресурсов, на которые отвлекаются на работе.

Поведение людей будет оценивать сервис «Стахановец-Аналитика». Программа устанавливается на корпоративные компьютеры и мониторит поведение человека в течение дня.

Затем сервис предоставляет отчет, в котором учитывается отвлечение сотрудника, в том числе на эротический контент. Как утверждают разработчики, при возникновении трудовых разногласий работодатель сможет предоставить собранные данные в суде.

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