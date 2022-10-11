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СТРОГО 18+
16:24, 11 октября 2022
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«Отрежу сосиску твою». В Москве педагог угрожал ребенку-аутисту лишить его полового органа

Freepik

В одной из московских школ для детей с нарушениями здоровья педагог открыто угрожал ребенку, заявив, что лишит того полового органа путем его отрезания.

Инцидент произошел в школе №285. Директор уже отстранил педагога от работы.

Самое пикантное во всем произошедшем – преподаватель, который обещал ученику «отрезать сосиску твою» помимо географии преподает детям этику, и собирался в будущем издать несколько пособий для работы с детьми с нарушениями здоровья.

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