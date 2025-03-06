«Открыл глаза»: лишившийся лица из-за хаски мальчик впервые ответил отцу

Девятилетний мальчик, на которого напали две хаски в Сочи, начал постепенно приходить в себя. Растерзанного собаками ребенка выводят из искусственной комы.

Пострадавшего доставили 2 марта в Москву — он проходит лечение у лучших врачей страны в Российской детской клинической больнице им. Пирогова. Папа мальчика Валентин Королев рассказал, что ребенка начали постепенно выводить из искусственной комы.

«Был у сына. Когда он услышал мой голос, то открыл глаза. Он все понимает. Я ему говорю, что-то спрашиваю, а он глазами отвечает. Я когда уходил, говорю ему, можно я уйду, он ответил голосом — „да!“», — заявил мужчина Kp.ru.

Валентин рад, что состояние сына нормализуется. По его словам, мальчику в конце следующей недели сделают пластическую операцию, всего их будет несколько. В планах хирургов восстановить мягкие ткани пострадавшего лица. После ребенка ждет длительная реабилитация.

О ЧП с мальчиком стало известно 26 февраля, все случилось в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе города. Две хаски, будучи без присмотра хозяина, сорвались с цепи и накинулись на ребенка. Одна из собак вырвала у школьника нос, рот и губы.

Ранее мама мальчика заявила, что до сих пор не видела сына. Ей очень тяжело осознать случившееся.