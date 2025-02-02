Отец умершего в Красноярском крае младенца рассказал подробности случившегося

Очередное несчастье произошло в семье из села Красная Сопка Красноярского края, где ранее погибли четверо детей из-за средства от насекомых. В ночь на 2 февраля умер пятый малыш родителей — по предварительной версии, он задохнулся рвотными массами. Отец новорожденного Дмитрий рассказал, что сын ел как обычно накануне случившегося.

Дмитрий пояснил, что малыш всегда хорошо ел. Накануне смерти он как обычно уснул после порции грудного молока, а вместе с ним и родители. Мать с отцом спали неподалеку от сына, пишет mk.ru.

Когда семья проснулась, они заметили, что малыша вырвало. При этом он не подавал признаки жизни.

Глава Красносопкинского сельсовета Олег Пономарев рассказал NGS24.RU, что семья после гибели четырех детей вернулась в тот же дом. Но они полностью сделали ремонт. Они всегда были под контролем медиков и властей. Ничего не предвещало трагедии, отметил Пономарев.

Напомним, матери ребенка грозит до двух лет колонии. Против женщины могут возбудить уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.