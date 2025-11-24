Отец пропавшего в Турции 10-летнего ребенка рассказал, что он не ходил в школу

Россиянка, пропавшая вместе с сыном в Турции, не давала экс-супругу видеться с ребенком. Об этом заявил отец мальчика Максим.

Как пояснил мужчина, он не знает подробности исчезновения бывшей жены. В последний раз они общались около года назад.

«Человек запрещал видеть ребенка, и я его видел в год один раз. Человек закрытый, то есть сказать, чем она увлекалась или в каких соцсетях сидела, я не могу, потому что у меня с ней не было общения», — приводит слова Максима 360.ru.

Супруги развелись, когда их сыну было полгода. Отец видел мальчика раз 10−12. Максим утверждает, что бывшая жена присутствовала на всех встречах с сыном и никуда не пускала его одного.

Мужчина не смог охарактеризовать экс-супругу, но уточнил, что сын не ходил в школу. Последний раз он видел ребенка в феврале.

Напомним, россиянка улетела в Стамбул с 10-летним сыном в Стамбул и пропала. Незадолго до этого она проводила много времени за просмотром турецких сериалов. Родственники женщины считают, что та могла оказаться под влиянием мошенников.