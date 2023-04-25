Отец дал 10-летнему сыну биту и помог избить сверстника

Шокирующие видеокадры побудили следователей Владимирской области заняться расследованием.

Инцидент произошел на детской площадке. Один из мальчишек чем-то обидел 10-летнего сверстника, а тот побежал жаловаться папе.

Отец, кстати, одетый в камуфляж, примчался на площадку, набросился на обидчика и повалил на землю.

Затем, дав сыну в руки деревянную биту, фактически принудил ребенка нанести несколько ударов беспомощному противнику, который, явно раскаявшись в содеянном, уже просил о пощаде.

По предварительным данным, пострадавшего доставили в местный травмпункт с переломом ноги. Все участники потасовки, запечатленные на видео, попавшее в распоряжение журналистов РЕН ТВ, идентифицированы.

Органы МВД начали следствие.