Отец дал 10-летнему сыну биту и помог избить сверстника
Отец и его десятилетний сын расправились со школьником с помощью бейсбольной биты.
Шокирующие видеокадры побудили следователей Владимирской области заняться расследованием.
Инцидент произошел на детской площадке. Один из мальчишек чем-то обидел 10-летнего сверстника, а тот побежал жаловаться папе.
Отец, кстати, одетый в камуфляж, примчался на площадку, набросился на обидчика и повалил на землю.
Затем, дав сыну в руки деревянную биту, фактически принудил ребенка нанести несколько ударов беспомощному противнику, который, явно раскаявшись в содеянном, уже просил о пощаде.
По предварительным данным, пострадавшего доставили в местный травмпункт с переломом ноги. Все участники потасовки, запечатленные на видео, попавшее в распоряжение журналистов РЕН ТВ, идентифицированы.
Органы МВД начали следствие.