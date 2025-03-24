Отцу главнокомандующего ВСУ Сырского врачи прогнозируют не более трех месяцев жизни

Состояние отца главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, 86-летнего Станислава Сырского, оценивается врачами как крайне тяжелое. Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи говорят, что ему осталось жить не более трех месяцев из-за рака мозга.

По данным источника, после выписки из больницы в Подмосковье Станислава перевели на паллиативную помощь. Это означает отказ от активного лечения и сосредоточение на облегчении симптомов.

Согласно медицинским документам, у Станислава Сырского первая группа инвалидности с четвертой степенью выраженности нарушений функций организма. Пациент не встает с постели и питается через катетер, установленный в живот. За ним ухаживает супруга.

Как сообщает издание, жена пенсионера собирается обратиться за предоставлением муниципальной сиделки, поскольку одна уже не справляется с нагрузкой. Для поддержки к пожилым родителям также переехали их старший сын Олег с супругой.

При этом сам главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не имеет возможности приехать к отцу. С мая 2023 года он объявлен в розыск на территории Российской Федерации. В случае пересечения границы он будет немедленно задержан правоохранительными органами.

