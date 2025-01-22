Оставили знак «пианиста-уничтожителя»: бизнесмену Никите Ефремову поступают угрозы

Бизнесмен Никита Ефремов пожаловался на угрозы, поступающие в его адрес. Об этом сообщает Пятый канал.

Владелец магазинов по продаже обуви Никита Ефремов рассказал, что в его адрес поступают угрозы от неизвестных. Накануне этого, 20 января, один из магазинов предпринимателя подвергся нападению со стороны вандалов — они оставили на витрине граффити с двумя скрипичными ключами.

«Уже некоторое время моя компания подвергается давлению со стороны неизвестных лиц. Я обратился в органы правопорядка для расследования угроз в мой адрес и в адрес моих сотрудников, а также для расследования случившихся на прошлой и этой неделе инцидентов причинения ущерба моим магазинам», — рассказал Ефремов.

Как сообщают журналисты, таинственный знак со скрипичными ключами принадлежит некому мужчине, известному в Сети как «Пианист-уничтожитель». В октябре 2024 года журналистам удалось побеседовать с предполагаемым организатором нападений. Он заявлял, что получает заказы на поджоги в даркнете.

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