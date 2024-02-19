Оставил газовую горелку включенной: в Подмосковье 25-летний лыжник умер в палатке

В Подмосковье 25-летний лыжник умер в палатке от отравления угарным газом. Друзья умершего предположили, что он оставил включенной газовую горелку.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Погибший работал инженером-технологом, увлекался активными видами отдыха. 14 февраля он рассказал другу о планах отправиться в лыжный поход от Яхромы до Дубны. Он взял палатку, рюкзак, приготовил газовый баллон и горелку. 17 февраля друзья встретились, путешественник взял лыжи и отправился в путь. К вечеру он устроил привал в Дмитровском районе.

Утром 18 февраля мужчина написал другу, что собирается готовить завтрак. Потом он пропал и не отвечал на звонки и сообщения родственников и друзей. Тогда они начали поиски и нашли тело в палатке.

Причина смерти – отравление угарным газом. Друзья полагают, что мужчина не выключил горелку, когда грел или готовил пищу. В результате он надышался угарным газом.

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