«Она кричала, чтобы ей помогли»: в Тольятти под окнами дома обнаружили тело 12-летней девочки

В Тольятти при загадочных обстоятельствах погибла 12-летняя школьница. Ее тело нашли под окнами дома на улице Степана Разина. Родственники девочки не сомневаются: ее убили.

Как сообщила Kp.ru тетя ребенка, ее племянница росла в многодетной семье. Два ее старших брата уже выросли и покинули родительский дом, сейчас они живут в Москве. Год назад она с мамой переехала в Тольятти из Крыма. В сентябре девочка пошла в новую школу, всем казалось, что она успешно там адаптировалась.

«В школе она училась хорошо, подружки были. У нее никогда не было дурных мыслей. Я понимаю, что подростки бывают разные... Но она ни в чем не нуждалась. У нее все было, ей ни в чем не отказывали», — поделилась женщина.

Единственный раз, когда у нее был конфликт — один мальчик в школе ее обозвал. Однако вопрос был быстро улажен с учительницей. Других жалоб от девочки не поступало. В целом, продолжает тетя погибшей, ей нравилось ходить в школу.

По словам родственницы подростка, в тот роковой день девочка была дома с семьей. Она неожиданно пожаловалась на тошноту и попросила минеральной воды. С одним из братьев они отправились в магазин, но, едва спустившись на первый этаж, девочке стало хуже, и она вернулась домой.

Брат пошел за водой один. Вернувшись, он не обнаружил сестру в квартире. Родные побежали искать ребенка, но было уже поздно. Тело девочки нашли под окнами многоэтажки соседи, которые вызвали скорую.

Также женщина рассказала, что соседи слышали, как ребенок кричал и звал на помощь. Полиция уже опросила всех жителей дома.

«Она кричала, чтобы ей помогли. Но никто не вышел. Этот вопрос не дает нам покоя: почему никто ей не помог?», — рассказала тетя.

9 ноября девочка должна была отметить свой 13-й день рождения.

