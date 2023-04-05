«Он просто некрупный»: мать из аварийной квартиры оправдала истощение сына

Несколько дней назад в московской квартире был обнаружен истощенный ребёнок.

Как сообщают СМИ, мальчик долгое время находился в антисанитарных условиях, проживая с матерью в заваленной мусором квартире.

После прибытия на место органов опеки, парня забрали в больницу, после – направили в приют. Сейчас рассматривается вопрос о лишении женщины материнства.

Корреспонденты издания РЕН ТВ пообщались с гражданкой. Выяснилось, что «истощение» сына она не признает.

«Он просто некрупный, – считает родительница, – а так, да, конечно, я против».

Хочет ли россиянка вернуть чадо – установить не удалось.

С одной стороны, москвичка будто бы испытывает облегчение, заявляя, что ребёнка забрали. С другой – собирается вновь начать работать, чтобы за восемь месяцев сделать ремонт в квартире и начать процесс восстановления родительских прав.