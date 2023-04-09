Он молчал месяц: жестокое избиение подростка выложили в Сеть под музыку

Группа подростков избила 11-летнего школьника из МБОУ СОШ № 64 во Владивостоке. Жестокие действия были сняты на камеру, а далее видео попало в Сеть для набора лайков.

На кадрах видно, что ребенка повалили на землю и избивают ногами. Девочки выступают в роли оператора. Мама пострадавшего мальчика узнала об инциденте только спустя месяц. Синяки и ссадины на теле не были заметны.

Мать избитого ребенка считает, что сын может что-то умалчивать, но первым драку он бы не организовал. Возможно, он высказался некорректно в сторону старшеклассников.

Личности агрессоров пока неизвестны. Ролик был выставлен с мелодией из боевика. Стыд и угрозы вынудили мальчика обратиться к маме и рассказать о случившемся. Теперь родители планируют обратиться в полицию.