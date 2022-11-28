Охранник сначала запер подростка в раздевалке, а затем избил его

В Санкт-Петербурге разбирают конфликт на межнациональной почве, возникший в рамках одного учебного заведения.

Факты таковы: в школе № 97 девочки расшалились и уронили вешалки в раздевалке. На шум подоспел охранник, и потребовал от проказниц восстановить статус-кво.

А когда те отказались – запер из в раздевалке, пообещав открыть дверь после того, как вешалки вернутся в исходное положение. На беду, в запертой раздевалке оказался еще и 13-летнй подросток, который посчитал себя незаслуженно наказанным.

Парень принялся бить ногой в дверь и называть охранника Джамшутом.

Охранник открыл дверь и набросился на подростка, применил навыки рукопашного боя, повалил на пол. Позже врачи диагностировали у ребенка защемление позвонков. На крики о помощи прибежала мать пострадавшего.

Дальнейшее пока остается под вопросом.

По некоторым данным, школьная администрация, в ответ на возмущенные жалобы матери, заявила в том смысле, что «это – не к нам»: нападавший не числится в штате школы, представляет некую стороннюю организацию, к которой и следует предъявлять все претензии.

По другим данным с договор с охранником все же расторгнут.

Напомним, Равшан и Джамшут – вымышленные персонажи популярной телепередачи «Наша Russia», их исполняли актеры Михаил Галустян и Валерий Магдьяш. Собирательные образы символизируют не вполне освоившихся в РФ гастарбайтеров из Таджикистана.

Кстати, мать подростка убеждена, что ее сын назвал охранника подлинным именем.