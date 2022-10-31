Одиннадцатилетний москвич остановил поезд метро

Московский метрополитен – зона повышенной опасности. Не дают забыть об этом редкие, но пугающие истории.

Рано утром, торопясь в школу, подросток упал на рельсы станции «Митино».

Позже выяснилось, что мальчик засмотрелся в телефон.

Попав на пути следования состава, ребенок не растерялся и начал активно звать на помощь.

Шестиклассника удалось спасти.

Подросток чудом не получил серьезных травм, отделавшись ушибом ноги.

Сообщается, что в связи с происшествием, движение Арбатско-Покровской линии на несколько минут было приостановлено.

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