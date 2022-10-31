12:30, 31 октября 2022
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Одиннадцатилетний москвич остановил поезд метро
Московский метрополитен – зона повышенной опасности. Не дают забыть об этом редкие, но пугающие истории.
Рано утром, торопясь в школу, подросток упал на рельсы станции «Митино».
Позже выяснилось, что мальчик засмотрелся в телефон.
Попав на пути следования состава, ребенок не растерялся и начал активно звать на помощь.
Шестиклассника удалось спасти.
Подросток чудом не получил серьезных травм, отделавшись ушибом ноги.
Сообщается, что в связи с происшествием, движение Арбатско-Покровской линии на несколько минут было приостановлено.
ФОТО: https://ru.freepik.com/
Источник:https://lenta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: