Один был танцором, а другой — парикмахером: по делу об убийстве основателя батальона «АрБат» задержаны двое

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование дела об убийстве основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна в «Алых парусах». В рамках производства были задержаны двое человек.

Они знали исполнителя убийства, передает RT. По данным СМИ, подозреваемые по делу о подрыве Саркисяна в Москве много лет занимались спортивно-бальными танцами в Армении и России. Один из мужчин был танцором международного класса, а другой работал парикмахером в Химках.

Журналистам удалось связаться с братом одного из задержанных. Он рассказал, что пока никак не удается связаться с родственником.

«Мы до конца не знаем, за что задержали брата. Нам удалось с ним связаться, он передал, что его подозревают во взрыве в Москве. Адвоката у него нет», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что пострадавшего при взрыве в «Алых Парусах» консьержа выписали из больницы. Об этом заявила ведущая Алла Довлатова, которая проживает в ЖК.