Обнаружила уборщица: преподаватель университета в Москве умер перед лекцией

В Москве перед лекцией скончался 56-летний преподаватель вуза. Доцента кафедры экономики, лежащего на полу без признаков жизни, нашла уборщица.

Происшествие случилось 17 ноября. Погибший был сотрудником Российского государственного социального университета, уточнят издание.

Около 18:00 мужчину обнаружили мертвым. Установлено, что педагог скончался скоропостижно за 20 минут. Предварительная причина смерти – закупорка сосуда тромбом и, как следствие, ишемический инсульт.

Известно, что мужчина всю жизнь работал в сфере образования и студенты его уважали. Преподаватель жил один, у него осталась дочь.

