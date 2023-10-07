Обнаруженный мертвым в начале октября екатеринбуржец был убит наркоманами

Стали известны подробности гибели жителя Екатеринбурга, труп которого обнаружили в начале октября. Оказалось, что мужчину убили наркоманы. Его младший брат также погиб от рук людей, употреблявших вещества, передает Kp.ru.

Екатеринбуржец бесследно исчез два года назад. На протяжении нескольких лет сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами велись поиски мужчины. В начале октября текущего года мероприятия были завершены — пропавшего жителя Урала нашли мертвым. Его тело лежало в земле на территории Свердловской области.

По предварительным данным, мужчина погиб точно таким же образом, как его младший брат. Оба уральца были убиты наркоманами. Пока что правоохранители не дали официальных комментарием относительно смерти екатеринбуржца. Тем не менее они рассматривают версию о присутствии криминала в этой истории.

Ранее в Барнауле дети обнаружили труп женщины в заброшке. Оказалось, что погибшая россиянка была убита возлюбленным.