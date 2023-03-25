Обмотанный бинтами мужчина украл золотую цепочку за 192 тысяч рублей

В Омске мужчина обмотал лицо бинтами и направился в торговый центр «Апельсин». Зайдя в ювелирный магазин, мужчина попросил примерить золотую цепочку.

Продавца не смутил внешний вид покупателя. Мужчина надел цепочку и выбежал из магазина. Стоимость товара составила 192 тысячи рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили личность грабителя. Это был 44-летний житель Омска, который ранее был судим.

Отмечается, что в тот же день мужчина заходил в другой ювелирный магазин и тоже пытался ограбить его. Однако продавцы не дали в руки ему украшения.