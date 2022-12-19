Обморок обошелся москвичке в 250 тысяч рублей

Упавшую в обморок пассажирку московского метро ограбили на 250 тысяч рублей

Жительница Москвы потеряла сознание неподалеку от станции метро «Маяковская». Сотрудники метрополитена вызвали «скорую», которая доставила потерпевшую в городскую больницу № 23.

Когда женщина пришла в себя, выяснилось, что у нее пропала сумка, в которой находилось около 300 евро. Кроме того, из кармана пальто пропал iPhone 13.

Пока не известно, стала ли пассажирка жертвой ограбления с применением токсичного вещества, либо ее обморок случился по причинам слабого здоровья.

И беспомощным состоянием воспользовался кто-то из случайных свидетелей или тех, кто оказывал помощь при госпитализации.

Сейчас ответ на этот непростой вопрос ищут следственные органы.