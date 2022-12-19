19:30, 19 декабря 2022
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Обморок обошелся москвичке в 250 тысяч рублей
Упавшую в обморок пассажирку московского метро ограбили на 250 тысяч рублей
Жительница Москвы потеряла сознание неподалеку от станции метро «Маяковская». Сотрудники метрополитена вызвали «скорую», которая доставила потерпевшую в городскую больницу № 23.
Когда женщина пришла в себя, выяснилось, что у нее пропала сумка, в которой находилось около 300 евро. Кроме того, из кармана пальто пропал iPhone 13.
Пока не известно, стала ли пассажирка жертвой ограбления с применением токсичного вещества, либо ее обморок случился по причинам слабого здоровья.
И беспомощным состоянием воспользовался кто-то из случайных свидетелей или тех, кто оказывал помощь при госпитализации.
Сейчас ответ на этот непростой вопрос ищут следственные органы.
Источник:https://ren.tv/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: