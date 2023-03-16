«Обливал бензином и поджигал из огнемета»: что известно о подмосковном Фредди Крюгере

Трагедией обернулась попытка руководства одной из подмосковных компаний уволить неадекватного сотрудника.

Странности в поведении слесаря - по информации телеграм-канала, сотрудника УК «ЖСК 2» Андрея Бочарникова – его коллеги наблюдали давно.

В частности, незадолго до увольнения, он был замечен при попытке поджечь бездомную собаку.

Получив сообщение о том, что контракт с ним расторгнут, мужчина ушел домой, взял канистру с бензином и самодельный огнемет, и устроил в офисе компании бойню.

Как рассказали чудом спасшиеся очевидцы, слесарь ловил людей, обливал из бензином и поджигал.

По предварительной информации, как минимум три человека доставлены в больницу с сильнейшими ожогами.

У одной из сотрудниц поверхность тела обожжена на 30%, у другой – на 90%.

«Остальных спасло то, что они ложились на пол или убегали», - рассказала сотрудница офиса изданию Газета.Ru.

Подозреваемый задержан, возбуждено дело по статьям «Покушение на убийство» и «Поджег».

Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.