Ноев ковчег: дом с женщиной и двумя детьми внутри унесло потоком воды при прорыве дамбы

Поток воды унес дом в Челябинской области. В нем в этот момент находилась женщина и двое детей. Постройку отнесло к лесному массиву. Там жильцам удалось благополучно из нее выбраться, передает РЕН ТВ.

О случившемся журналистам рассказал глава семейства. По его словам, деревянный дом уплыл из-за прорыва дамбы. Его отнесло на 300 метров от прежнего места. В момент, когда вода подхватила постройку, мужчина закричал жене и детям, чтобы они ни в коем случае не покидали ее ради безопасности.

«Ну я им сказал, чтобы они не выходили из него. Это как Ноев ковчег получился. Если бы они вышли и попали в поток воды, для меня были бы совсем другие последствия. Дом потом к лесу прибило», — рассказал житель области.

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