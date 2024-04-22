«Нельзя было ее оставлять в таком состоянии»: волейболистка Михайлина в день смерти рассталась с парнем

Волейболистка Арина Михайлина, умершая в результате самоубийства, в день трагедии рассталась с парнем. Об этом сообщила ее тренер Наталья Урядова.

Комментарий приводит Газета.Ru.

«Это было самоубийство на почве расставания с молодым человеком. Получается, что они в этот же день и расстались, в день трагедии», - сообщила тренер подмосковной команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово», в которой играла Михайлина.

По ее словам, молодой человек вызвал скорую. Девушка какое-то время была с медиками: врачи поговорили и напоили чаем. Однако Урядова утверждает, что в данном случае требовалась психологическая помощь.

«Нельзя было, конечно, ее оставлять в таком состоянии», - сказала она.

О покойной Урядова вспоминает как «добром» и «жизнерадостном» человеке. По словам тренера, волейболистка строила планы в спорте.

Напомним, о гибели спортсменки стало известно 22 апреля. Говорилось, что Михайлина переписывалась с парнем, который заподозрил, будто она прощается. Юноша вызвал скорую к общежитию, где проживала девушка.