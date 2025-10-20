Некая баба Галя: мальчику разбили голову в детсаду за то, что он решил порычать как тигр

Воспитанник одного из детских садов в Челябинской области получил травму головы. Ребенка толкнула разгневанная сотрудница дошкольного учреждения.

О случившемся написал Telegram-канал «Челябинск, который смог | Ura.ru». Журналисты узнали о травмировании мальчика от его мамы. Женщины заявила, что к этому причастна некая баба Галя, которая работает медиком.

Сотрудница детсада толкнула мальчика, в результате чего он ударился головой о лавку. Ее возмутило то, что воспитанник решил порычать как тигр.

Заведующая детсадом объяснилась с родителями и заявила, что полученная ребенком травма несерьезная. С журналистами руководство дошкольного учреждения общаться отказалось.

