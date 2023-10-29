Недовольная ринопластикой москвичка обратилась в суд и осталась должна клинике 230 тысяч рублей

Жительница Москвы перенесла неудачную ринопластику и отсудила у клиники пластической хирургии 475 тысяч рублей. При этом мечты о красивом профиле она не оставила и решилась на вторую операцию у другого врача, в результате которой нос, по ее мнению, не только остался большим и неровным, но и перестал дышать.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, вторую пластику проводили медики из другой клиники. Обследование и сама операция обошлись в 350 тысяч рублей.

По словам пациентки, после предъявления претензий руководство предложило провести коррекцию бесплатно, но она отказалась и вновь подала в суд.

На этот раз пациентка смогла отсудить только 7,5 тысячи рублей. Более того, клиника предъявила встречные претензии на возмещение судебных издержек и выиграла. Теперь девушка должна выплатить учреждению 230 тысяч рублей.

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