Не взяли с собой запасы еды: россиянин и пятеро иностранцев пропали на вулкане

На Филиппинах организована спасательная операция: сотрудники экстренных служб разыскивают туристов, которые потерялись на вулкане. Среди них — один россиянин. На данный момент о судьбе гражданина РФ ничего не известно.

38-летний мужчина отправился на вулкан Талинис в Восточном Негросе вместе с туристами из других государств, передает Telegram-канал Mash. Всего группа состояла из шести человек. По предварительной информации, у путешественников нет с собой достаточных запасов еды. Кроме того, у них нет специального оборудования для пребывания в горах.

Филиппинские спасатели ведут поиски пропавшей группы. Мероприятия длятся уже третий день. По данным некоторых зарубежных СМИ, двух из шести туристов за это время удалось отыскать. Есть ли среди них россиянин, пока не известно.

Ранее сообщалось, что российские туристы в Египте столкнулись с массовой вспышкой ротавируса. Они начинали заболевать на 3–5 день пребывания в стране.