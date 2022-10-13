«Не хотели играть с сыном». Двое детей получили побои за отказ общаться со сверстником

В Екатеринбурге во дворе дома по улице Агрономической на одной из детских площадок произошло суровое уральское воспитание – мать одного из детей отлупила двух мальчиков за то, что те не хотели играть с ее сыном.

Инцидент начался с того, что один из участников командной игры вышел из нее, другие же начали играть в догонялки. Вышедший из игры ребенок передумал, и решил вернуться, однако его уже не взяли. После чего он сперва начал мешать игре, а потом толкнул одного из парней. Завязалась потасовка.

В конфликт вмешалась мать паренька, который изначально вышел из игры. Она схватила одного из детей и начала его бить. При этом ее сын помогал ей в этом.

У одного из детей гематома на голове, подозрение на сотрясение мозга. У его друга разодрано ухо. Родители сняли побои и написали заявление в полицию. Женщину ищут посредством камер наблюдения.

Фото: Kokoshkin Konstantin/East News