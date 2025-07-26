Не было никаких предупреждений об обитании бактерии в озере: школьник погиб от поедающего мозг паразита

В Южной Каролине 12-летний американец погиб после купания в озере. По информации издания Mirror, мальчик подхватил бактерию, которая поедает мозг.

Несовершеннолетний отправился купаться на озеро Мюррей. Оказавшись на месте, ребенок даже не подозревал об опасности водоема, так как рядом с ним не было никаких предупреждений об обитании опасной бактерии.

В итоге школьник заразился амебой вида Неглерия Фоулер. При попадании в организм она вызывает первичный менингоэнцефалит, который часто приводит к летальному исходу. Заражение обычно происходит при купании в грязной воде. Сначала паразит проникает в нос, а затем в обонятельный нерв — по нему добирается до головного мозга и поражает его клетки.

Ранее сообщалось, что легочная чума вернулась в США спустя 18 лет. От опасного заболевания скончался один человек.