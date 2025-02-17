Названа причина смерти корейской актрисы Ким Сэ-рон

Корейская актриса Ким Сэ-рон, о смерти которой стало известно 17 февраля, ушла из жизни по доброй воле. Об этом сообщает TMZ.

Напомним — тело звезды «Человека из ниоткуда» и «Соседа» обнаружили в ее собственном доме в Сеуле. Актрисе было 24 года. Буквально перед этим она сбежала из реанимации, куда попала в бессознательном состоянии.

«Мы считаем, что она приняла экстремальное решение, и планируем рассматривать это как самоубийство», — приводит портал заявление сеульской полиции.

Как уточняется, никакой предсмертной записки Ким не оставила — и мотивы, которые толкнули ее на суицид, пока не прояснены. Фанаты предполагают, что актриса могла решиться на подобный шаг из-за травли в Сети.

Кроме того, у актрисы были и творческие проблемы. Карьера Сэ-рон покатилась под откос в 2022 году после аварии, в которую она попала в результате вождения в нетрезвом виде. Тогда ее оштрафовали на сумму около 13 800 долларов. С тех пор у Ким возникли сложности с получением новых ролей.

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