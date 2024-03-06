Насиловал девочку на протяжении нескольких месяцев: участника организации досуга подростков обвинили в педофилии

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении юной жительницы Кирова. Шестиклассница стала жертвой педофила, передает Telegram-канал Baza.

Стражами порядка по подозрению в совершении преступления был задержан председатель отделения общероссийского движения, которое занимается организацией досуга подростков.

По предварительным данным, 25-летний молодой человек на протяжении нескольких месяцев насиловал несовершеннолетнюю на съемной квартире. В это же время он занимал должность местного председателя движения.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям. Другие подробности случившегося пока не раскрываются.

Ранее в Москве изнасиловали 17-летнего студента. Юноша познакомился с девушкой в известном боте для свиданий и стал жертвой преступной аферы.