Намек, упрек и попрек: муж содрал кожу с жены, которая высказала претензию из-за неприготовленного ужина

Бытовой конфликт в Березовском Свердловской области обернулся жестоким убийством. Мужчина расправился с женой и содрал с нее кожу. Причину его бурной реакции раскрыли в свердловских управлениях СКР и МВД РФ.

Ura.ru пишет, что изначально распространилась информация о смертельном конфликте из-за отказа женщины варить суп. Однако впоследствии правоохранители опровергли эту версию. По данным следствия, уралец набросился на супругу после того, как та упрекнула его в бездействии. Вернувшись с работы, россиянка хотела поужинать, но муж ничего не сделал к ее приходу.

«Согласно материалам дела, поводом для убийства послужил конфликт, возникший, по словам фигуранта, в связи с тем, что жена, придя с работы, высказала ему претензию по поводу неприготовленного ужина», — заявили в органах.

Тело убитой оказалось обезображено. Это случилось при попытке мужчины скрыть следы преступления. Житель области начал сдирать кожу и расчленять труп, но не смог довести дело до конца.

