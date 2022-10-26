Надоело терпеть: женщина жестоко отмстила мужчине за оскорбления

Жительница Череповца получила три года условно за удар ножом в спину

Инцидент с кровавым исходом спровоцировал подвыпивший гость.

Обычная в глубинке коммунальная посиделка на общей кухне, с выпивкой и спором о том, кто, кого и за что уважает, закончилась в тот момент, когда один из гостей повернулся к хозяйке спиной.

Женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла удар, к счастью, оказавшийся не смертельным. После чего бросилась к соседке и по телефону вызвала скорую.

В полиции обвиняемая заявила, что мужчина в течение всего вечера подвергал ее оскорблениям.

После того, как он несколько раз упрекнул хозяйку в том, что из-за сомнительного образа жизни у нее нет детей – терпение женщины истощилось.

Суд признал череповчанку виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. И определил ей наказание: три года условно, с заменой на испытательный срок, в течение которого она обязана пройти курс лечения от алкоголизма.

Возможно, такой вердикт поспособствует и будущему материнству виновницы поножовщины.

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