Начало разъедать легкие: родители пытались спасти выпившего жидкость для розжига ребенка, но только навредили

В Видном врачи три дня боролись за жизнь полуторагодовалого ребенка, который выпил жидкость для розжига из сумки родителей и заболел пневмонией.

Об этом сообщает mk.ru.

Стало известно, что родители готовились к поездке на дачу. Оставив сумки в коридоре, отец отошел ответить на телефонный звонок, а мать доставала из холодильника продукты. Буквально на полминуты маленький ребенок остался один в коридоре. Тогда малыш достал из родительской сумки прозрачную жидкость, выпил и начал плакать.

Быстро среагировавшие на крик ребенка родители сразу поняли, в чем дело, и вызвали у малыша рвоту. Однако это спровоцировало еще большее отравление. Мальчик был госпитализирован в больницу.

Когда он поступил в медучреждение, парафины ядовитого средства уже начали разъедать легочную ткань и у ребенка стремительно развилась аспирационная пневмония с выраженной дыхательной недостаточностью.

Ребенка поместили в реанимацию, где он провел три дня. Сейчас ему лучше.

Врач больницы Наталья Шевчук объяснила, что, если ребенок проглатывает бытовое средство, нельзя провоцировать рвоту. Ему необходимо дать сорбенты и отвезти в больницу.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге семимесячный ребенок отравился, после того как облизнул ядовитое комнатное растение.